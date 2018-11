TANASA SI ASOCIATII SPRL, lichidator judiciar al NEIFA INVEST SRL, scoate la vanzare: 10.000 mp teren extravilan situat in Com. Sinesti, Jud. Ialomita. Pretul de vanzare al terenului este de 14.175 euro (eqv. in lei la curs BNR). Relatii suplimentare la tel.021.320.14.84/85. citeste mai mult

azi, 17:56 in Locale, Vizualizari: 34 , Sursa: Ialomita in