În Statele Unite, nimeni nu se aștepta ca iarna să recapete atâta putere, la început de primăvară. În mai multe state americane au fost luate măsuri speciale, pentru că daunele produse de vreme să fie cât-de-cât ținute sub control.

Peste 2.200 de zboruri au fost anulate pe principalele aeroporturi din nord-estul Statelor Unite, la New York, Boston și Philadelphia, încă înainte ca viscolul să lovească.

În New York și împrejurimi, au intrat în acțiune 1.500 de mașini de deszăpezire și autoritățile locale au făcut apel la limitarea deplasărilor.

