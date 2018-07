M-am mirat când am văzut-o prima dată. Însă când am revăzut-o peste câteva ore, am rămas uluit. Biata fată nu se mişcase de acolo. Stătea la un colţ de stradă din Gdansk, cu un anunţ prins pe un băţ. Făcea reclamă unui prânz ieftin la restaurantul de după colţ. 12 zloţi (nici 3 euro) - nu am idee ce puteau să îţi pună în farfurie.

Imaginea era degradantă. M-am simţit prost ca om să o văd pe amărâta aceea înţepenită o jumătate de zi la colţul străzii. Şi m-am întrebat ce se întâmplă.

Ocazie cu care am constatat că ea este parte a unui fenomen masiv. Pentru a înţelege despre ce... citeste mai mult

