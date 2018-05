Aşa cum am promis cu câteva zile în urmă, am revenit asupra poveştilor cu vrăjitoare care, în anumite perioade ale istoriei au băgat cu adevărat spaima în locuitorii satelor şi, nu numai. Am vorbit despre probele prin care aşa-zisele vrăjitoare,...

Satmareanul, 5 Februarie 2011