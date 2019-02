Netanyahu şi-a început declaraţia menţionând că preşedintele american Donald Trump l-a lăudat astăzi şi precizând că relaţiile sale cu liderii străini sunt nemainîntâlnite. Premierul Netanyahu a repetat că este victima unei „persecuţii politice” şi că există o presiune continuă asupra procurorului Mandelbilt de a-l pune sub acuzare, fără să-l lase să răspundă acestor „acuze josnice”, scrie Times of Israel. „Staţi liniştiţi, voi contesta toate acuzaţiile,” a declarat liderul israelian. Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

