În vârstă de 29 de ani, fundaşul se simte recunoscător echipei pentru modul în care a fost tratat, deşi a avut parte de câteva accidentări în sezonul 2017-2018. Fotbalistul mai are un an de contract cu Tottenham, dar înţelegerea prevede şi o clauză de prelungire pentru încă un sezon. Manchester United a fost echipa care s-a intersat cel mai mult de el, dar Toby vrea să detroneze City din postura de jucător al lui Tottenham.

“Poate o să rămân la Tottenham, de ce nu? Mai am doi ani de contract. Sunt în Premier League de 4 ani şi m-am obişnuit cu fotbalul şi stilul de viaţă din Anglia”, a declarat Toby Alderweireld, citat de skysports.com

