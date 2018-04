Vama Albita a ajuns rusinea Europei

Potrivit scenariului exercitiului, in data de 28.03.2018, ora 11.30 s-a primit prin apelul unic de urgentã 112 cã, pe DE 581, in dreptul Statiei de distributie a carburantilor, la intrarea in tarã, prin Vama Albita, o autocisternã care transportã sub...

Monitorul de Vaslui, 2 Aprilie 2018