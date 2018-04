Antrenorul Ernesto Valverde a luat asupra sa vina eliminarii pe care FC Barcelona a suferit-o neasteptat in sferturile Ligii Campionilor.

“Eu sunt responsabilul, cel care face si pregateste echipa. Am venit aici pentru a castiga si am trimis in teren aceeasi echipa ca in urma cu o saptamana, dar adversarul a fost mai bun. Trebuia sa jucam ca si cum ar fi fost 0-0. Ei au jucat foarte sus si nu am putut rezista presiunii lor”, a spus Valverde.

“Este o infrangere dureroasa si neasteptata care ne face rau. Acum trebuie sa ne vindecam ranile. Mai sunt alte competitii si trebuie sa incercam... citeste mai mult