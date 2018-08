Valurile de caldura vor ucide tot mai multi oameni!

Pana in 2080, rata deceselor cauzate de valurile de căldură ar putea creşte cu până la 2.000% în unele regiuni ale globului, sustin autorii unui ultim studiu pe aceasta tema, in contextul in care mare parte din emisfera nordică se confruntă cu temperaturi neobişnuit de ridicate.



De ani de zile, oamenii de ştiinţă trag semnale de alarma, avertizand că schimbările climatice vor provoca mai multe episoade de vreme extremă pe tot cuprinsul globului, de la valuri de căldură la uragane. Iar studiul in cauza este cea mai mare analiza elaborata pana acum in privinta numărului de... citeste mai mult