În anul 2015 am publicat, împreună cu jurnalistul Adrian Cârlescu, un volum intitulat „O istorie a Cernavodei”, în care am prezentat, pe lângă monumentele istorice din orașul Cernavodă, și valurile de apărare dintre Cernavodă și Constanța. Aceste trei fortificații (două construite din pământ și una din piatră) sunt cunoscute sub denumirea generică de Valul lui Traian. În ce privește perioada în care au fost construite, părerile sunt diferite. În timp ce unii istorici sunt de părere că valurile de apărare au fost construite în perioada romană sau romano-bizantină, alții consideră că au fost ridicate în perioada medievală. În continuare, voi prezenta opiniile cercetătorilor care au... citeste mai mult