Luna ianuarie a fiecărui an înseamnă pentru toate domeniile o trecere în revistă a activităţii din anul anterior.

Prin urmare, în aceste zile, încep sa fie publicate bilanţurile activităţii tranzacţionale din 2017.

Financial Times a publicat recent un articol pe aceasta tema. Citând Thomson Reuters, jurnaliştii britanici anunţă o valoare a pieţei globale de M&A în 2017 de 3.500 de miliarde de dolari, cu puţin (aprox. 1%) sub valoarea anului 2016. Numărul tranzacţiilor însă a crescut în principalele pieţe, Statele Unite ale Americii şi Europa.

Ce este remarcabil din perspectivă macro este că 2017 este al patrulea an consecutiv în care valoarea globală a tranzacţiilor depăşeşte 3.000... citeste mai mult