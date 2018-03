Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in Capitala Potrivit prognozei meteo speciale, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie, valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in Capitala.

Mai multe despre vreme, ninsoare, Capitala, lapovita Sursa foto: pixabay.com Social citeste mai mult

ieri, 18:58 in Social, Vizualizari: 51 , Sursa: 9am in