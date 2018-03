Valul de frig a adus sute de apeluri și sesizări de berze albe aflate în pericol. Dar NU toate au nevoie să fie salvate.

Cel mai clar semn că barza are nevoie de ajutor este atunci când pasărea se apropie de oameni. Dacă o barză coboară din cuib, pe stradă, este clar că are nevoie de hrană. Dacă nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor. Cum le puteți ajuta?

Oferiți hrană păsărilor care au coborât din cuib (pește, carne crudă tăiată cuburi). Hrana le dă energie, pot rezista mai bine la frig.

Dacă este înghețată, nu se poate mișca – atunci luați pasărea și adăpostiți-o în grajd, într-o anexă a... citeste mai mult