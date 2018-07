Cel mai tranzacţionat contract futures la Chicago Board Of Trade a înregistrat o creştere de 1%, până la 5,02 dolari per bushel, în apropiere de vârful de 5,05 dolari per bushel atins în timpul şedinţei, cea mai ridicată cotaţie înregistrată după data de 10 iulie. Creşterea de 1% înregistrată miercuri vine după un avans de 1,9% în timpul şedinţei de marţi.

Creşterea preţurilor a fost susţinută de reducerea producţiei în Europa şi regiunea Mării Negre. „Valul de căldură din Europa face ca preţurile să se mişte mai mult. Europa nu are o cultură mare în acest an pentru a compensa deficitul din... citeste mai mult