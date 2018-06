Vezi galeria foto ♦ Indicele financiar BET-FI are minus 8% anul acesta, fiind primul indice bursier de la Bucureşti care a intrat în teritoriul negativ ♦ Spre comparaţie, indicele BET are plus 6,5%, iar indicele BET-TR al dividendelor a urcat cu...

Ziarul Financiar, 13 Iunie 2018