Valiza buclucasa… uite valiza… nu e valiza

Un caz fara precedent s-a petrecut zilele acestea la Roman. Valiza politiei venita la un accident pentru investigatii a fost “sustrasa lin” de catre un pensionar de 69 ani care era in treacat. Ingrijorat de “singuratatea” valizei onorabilul cetatean a decis sa o ia, in ideea ca o va restitui proprietarilor de drept, adica politiei locale. Laudabilele intentii i-au fost oprite brusc de un ager trecator care si-a dat seama ca pensionarul a sustras valiza chiar de sub nasul politistilor mult prea implicati in luarea unor masuratori la locul unui... citeste mai mult