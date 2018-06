• brăileanul a câştigat cu 6-4, 6-4, finala la plus 65 ani cu bucureşteanul Virgil Simionescu



În jur de 120 de tenismeni s-au aliniat în acest an la startul turneului ITF de gradul al 3-lea, Altius Tennis Cup Bucureşti, iar printre premianţii ediţiei 2018 s-au regăsit şi doi brăileni, Valeriu Ilie şi Dumitru Grigore.

La categoria de vârstă plus 65 ani, în semifinale, Valeriu Ilie s-a impus în două seturi, 6-1, 6-1, în meciul cu concitadinul său Ştefan Gonciar.

În finală, Valeriu Ilie l-a întâlnit pe