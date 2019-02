VALENTINE'S DAY Se apropie ziua Sfantului Valentin, ziua in care cele mai multe dintre cupluri sarbatoresc. Inimioare, bomboane, ursuleti de plus, flori… si in mijlocul tuturor acestor “nebunii”, tu esti singur(a), fara partener(a). Daca ai fi avut pe cineva, ai fi stiut cu siguranta ce sa faci.

VALENTINE'S DAY Iata 5 lucruri pe care nu ar trebui sa le faci daca esti singur de Sfantul Valentin.

1. NU il/o suna pe fostul(a)

Cel mai probabil, fostul(a) iubit(a) sarbatoreste Sfantul Valentin cu altcineva.

2. NU merge singur in oras

Nu vei vedea decat cupluri fericite,... citeste mai mult

acum 31 min. in Actualitate, Vizualizari: 14 , Sursa: Antena 3 in