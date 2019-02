Vaslui: Tanara de 22 de ani, gasita injunghiata in casa; sotul sau, cu gatul taiat O tanara de 22 de ani a fosta gasita moarta, sambata, cu o rana in piept, in locuinta sa din localitatea vasluiana Ciocani, in timp ce sotul sau, de 27 de ani, se afla...

9am, 30 Noiembrie 2016