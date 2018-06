• la cea de a doua ediţie a Festivalului “All for music” au participat peste 150 de copii din Bucureşti şi din ţară



Recent, la Bucureşti a avut loc Festivalul “All for music”, ediţia a II-a, care s-a bucurat şi anul acesta de o participare numeroasă. Pe scena festivalului au urcat peste 150 de copii din Bucureşti, dar şi din Ploieşti, Brăila, Râmnicu-Vâlcea, Câmpina, Buzău şi judeţul Ilfov. După cum am aflat de la Gabriela Sauciuc Cicone, director al Festivalului “All for music”, în juriul format din 13 membri au fost personalităţi din viaţa artistică, dar şi din media radio şi tv, profesori de la diverse... citeste mai mult