Dragnea: Am lucrat cu Darius Valcov la programul de guvernare. Are probleme in justitie, dar imi asum lucrul acesta Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca a lucrat la programul de guvernare cu fostul ministru de Finante, Darius Valcov,...

9am, 21 Aprilie 2017