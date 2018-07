Darius Vâlcov a declarat la Antena 3 că după orice creștere economică urmează o criză, însă România nu are pentru moment un dezechilibru.

”Dacă mai sunt bani de pensii? Când am preluat guvernarea, aveam un deficit de pensii de 1.8 miliarde de euro, acum a scăzut la puțin peste 600, adică de 3 ori. Întotdeauna, după creștere, urmează o criză, dar România este bine, nu are niciun dezechilibru. Astăzi suntem la 19% atragere de fonduri europene, media europeană este de 20%. Noi ne-am propus să ajungem la 25% în acest an, iar în 2020 să avem 72,5%.”, a declarat Darius Vâlcov.

citeste mai mult