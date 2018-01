Valcea: O fetita de 6 ani a fost agresata sexual de un vecin de 12 ani O fetita in varsta de 6 ani din Calimanesti, Valcea, a reclamat ca a fost abuzata de vecinul sau, in varsta de 12 ani. Foto: pexels.com Social Bunica fetitei a fost cea care a anuntat politia. Aceasta le-a spus politistilor ca nepoata sa a fost abuzata miercuri dupa-amiaza, sub un pod din apropierea locuintei.

"Avem sesizata o infractiune de viol. Nu este inca gata raportul medico-legal. Colegii au inregistrat un dosar penal, s-au facut cercetari. Este vorba de 2 minori vecini, fetita 6 ani si baiatul 12 ani. Politistii au fost sesizati de... citeste mai mult

