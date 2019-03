Vâlcea fierbe înainte de „finala” campionatului, disputa cu CSM Bucureşti, meci programat miercuri (ora 21.00), în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea.

Secundul echipei vâlcene, Mia Rădoi crede că SCM-ul se va descătuşa miercuri. „Faptul că am avut un parcurs bun în campionat, câştigând toate meciurile, ne dă şansa să câştigăm şi campionatul. Meciul cu CSM este ca o finală, va fi un meci al orgoliilor, cine are atitudine, acela va câştiga. Echipa are altă atitudine faţă de celelalte jocuri, sunt un pic mai determinate la antrenament, fetele aşteaptă şi ele ziua de miercuri, când se vor descătuşa” a declarat Mia Rădoi la la VTV .

