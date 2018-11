SCM Râmnicu Vâlcea are de remontat duminică un ecart de şase goluri după jocul tur cu Ikast Herning, 16-22 în Danemarca, în turul 3 preliminar al Cupei EHF. Returul este programat mâine, de la ora 15.30 în Sala Sporturilor Traian, iar biletele s-au epuizat de aseară.

Tehnicianul vâlcencelor, Florin Pera speră ca echipa să dea calculele hârtiei peste cap, aşa cum a reuşit şi în Liga Naţională. „Suntem pe locul 1 în campionat, nu e puţin lucru, suntem surpriza campionatului, am dat calculele peste cap câştigând Supercupa şi apoi în deplasare cu CSM Bucureşti. Eu am convingerea că victoria de la Cisnădie va da moral fetelor şi împreună cu publicul... citeste mai mult

