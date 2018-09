Vaidasigan: Ne dorim sa castigam seria

„A fost primul meci amical al nostru acasă împotriva unei echipe din Divizia A. Băieții au avut puține emoții datorită faptului că am jucat primul meci de pe teren propriu, iar presiunea s-a simțit în evoluția lor. Ne-am dorit foarte mult victoria și consider eu că am realizat un meci bun. Mai avem de lucrat la omogenitatea echipei, dar cu timpul lucrurile vor fi din ce în ce mai bune. Cred că băieții au ajuns la un nivel bun de pregătire atât fizic, cât și tactic. Având în vedere faptul că am avut câteva... citeste mai mult

acum 28 min. in Locale, Vizualizari: 21 , Sursa: Caras Online in