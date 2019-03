Vai de Cucul vostru!

Sunt deja ani buni de cand in fiecare zi, la Antena 3, subliniez nevoia disperata a Romaniei de autostrazi si cai ferate moderne.

Am dedicat sute de ore de emisie subiectului autostrazi, in 10 ani. Poate prin demersul meu am reusit sa trezesc si eu apetitul concetatenilor mei pentru a-si spune oful in gura mare, pentru a protesta.

Am criticat si critic in continuare toate guvernele incapabile sa ofere o infrastructura rutiera moderna unei Romanii pe care pretind ca o pretuiesc.

Am vorbit despre cei 10000 de romani care au murit in ultimii 5 ani pe soselele arhaice din tara noastra. Media deceselor e 2000 pe an. Am vorbit si despre cei peste