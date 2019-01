Ministerul Sănătăţii subliniază că vaccinurile salvează milioane de vieţi în fiecare an şi că asigurarea protecţiei împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare este o prioritate pentru Guvernul României şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. „Reafirm cu tarie faptul ca, in calitate de ministru al Sanatatii, voi sustine in continuare si voi continua actiunile care au ca scop informarea parintilor cu privire la vaccinare, astel incat acestia sa ia cea mai buna decizie pentru sanatatea copiilor lor”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.

Programul național de imunizare este în concordanță cu recomandările OMS și conceput pentru o protecție optimă la orice vârstă.... citeste mai mult