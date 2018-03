In conditiile în care Paştele 2018 este pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.

31 martie – 10 aprilie 2018 – vacanta de primavara/vacanta de Paste

15 iunie – 9 septembrie 2018 – vacanta de vara.

Vacanta de vara va incepe in 16 iunie si se va incheia pe 9 septembrie 2018.

Pentru clasele termanale de la liceu, anul scolar se va incheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii care vor absolvi clasa a VIII-a vor termina cursurile in data de 8 iunie 2018, scrie rtv.net.

