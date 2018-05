Va mai amintiti cum era inainte sa avem Cod fiscal? Pana la 1 ianuarie 2004, cand a intrat in vigoare Legea nr. 571/2003, nu am avut Cod fiscal. Pana la acel moment impozitele, taxele si contributiile erau reglementate prin acte normative specifice, cu propriile norme de aplicare si cu propriile modalitati de calcul. Iar legislatia fiscala, per ansamblu, insemna un mare haos.

Contradictiile legislative erau la ordinea zilei si nu e de mirare ca insisi inspectorii veniti in control aveau dificultati in identificarea si argumentarea... citeste mai mult