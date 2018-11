• duminică, 18 noiembrie, de la ora 18.00, la Sala Studio “Bujor Macrin” se joacă BEFORE BREAKFAST



În acest week end, revine la Teatrul “Maria Filotti” unul dintre cele mai rafinate spectacole de pe afişul repertorial, BEFORE BREAKFAST, piesa într-un act a marelui dramaturg american Eugene O'Neill. În regia multilaureaţilor Andrei şi Andreea Grosu, piesa îi are în distribuţie pe actorii Mihaela Trofimov şi Richard Bovnoczki. Acest spectacol are privilegiul de a fi invitat pe data de 29 noiembrie la cel mai interesant teatru independent din Romania, UNTEATRU, pentru două reprezentaţii, de la ora... citeste mai mult