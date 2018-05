Senatorul calarasean liberal, Raducu Filipescu a anuntat, recent, in cadrul unei conferinte de presa, ca in perioada aceasta „se bat in cuie” criteriile pentru selectarea candidatilor la alegerile europarlamentare. In buna masura, alegerea se va face in functie de aceste criterii, dar, deocamdata, nu s-a realizat inca vreo analiza a eventualilor candidati.

Un aspect demn de luat in seama e si faptul ca liberalii au un nou coleg, in persoana europarlamentarului Siegfried Muresan (actualul purtator de... citeste mai mult