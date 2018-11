Va fi Andrei Pavel viitorul antrenor al Simonei Halep? Ce a declarat „Cneazul“

Andrei Pavel a mai fost în echipa Simonei Halep, ca „secund“ al lui Darren Cahill, iar acum îl antrenează pe Marius Copil.

„Eu nu ştiam că Simona urmează să se despartă de Cahill, am văzut de pe Instagram. Despre o eventuală colaborare pe viitor, eu nu am vorbit cu Simona. În plus, am o înţelegere cu Marius Copil.

Trebuie astea oricum nu se stabilesc de e o zi pe alta, e nevoie de un plan.

Simona şi Darren au făcut o treabă incredibil de bună împreună“, a spus Pavel pentru „Adevărul“

