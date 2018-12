Jurnalist: Excludeţi ca până la finalul anului să fie adoptată o ordonanţă de amnistie şi graţiere?

Viorica Dăncilă: Da.

Există un astfel de proiect la Guvern?

In calitate de premier, nu am un act normativ care să prevadă aşa ceva.

Se impune o discuţie în partid pe acest subiect?

Nu ştiu dacă se impune o discuţie. Nu ştiu eu ce se va discuta în CEX. Am văzut declaraţiile colegilor, fiecare e liber să-şi spună opinia.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a fost întrebat, miercuri, de jurnalişti dacă se lucrează la o Ordonanţă de Urgenţă pentru amnistie şi graţiere. Acesta a răspuns că pe masa sa nu există niciun astfel de proiect şi le-a reproşat jurnalişitlor că este „a... citeste mai mult

