Raport pe 2017: uzina Dacia de la Mioveni a produs peste 313.000 de masini, in scadere cu 2% fata de 2016 313.883 de masini au fost asamblate in 2017 in cadrul fabricii Dacia de la Mioveni. Rezultatul obtinut anul trecut este cu 2% mai mic fata de cel...

9am, 8 Ianuarie 2018