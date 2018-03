Uzina Dacia de la Mioveni a produs aproape 57.000 de vehicule in primele doua luni ale anului: SUV-ul Duster a trecut de 35.000 de unitati Dacia a produs 27.964 de masini in luna februarie, cu peste 7% mai mult comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. De la inceputul anului, in uzina de la Mioveni s-au asamblat 56.666 de masini.

