Uzina Dacia de la Mioveni a fabricat peste 111.000 de masini in primele patru luni ale anului: SUV-ul Duster trece de 72.000 de unitati In luna aprilie, in uzina Dacia de la Mioveni au fost produse 26.171 de automobile si 2.515 de caroserii semi-asamblate. SUV-ul Dacia Duster ramane cel mai performant model cu 18.117 unitati asamblate in aprilie.

azi, 00:44