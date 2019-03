"Dragă prietenă,



Dragă prieten,



Ne aflăm într-un moment al vieții când vedem peste tot în jurul nostru doar greutăți și probleme. Vedem cum semenii noștri suferă și de multe ori nu avem cum să-i ajutăm sau să le alinăm cât de puțin durerea. Ei bine, există o variantă. Există o posibilitate de a dărui viață, picătură cu picătură. Noi, colaboratorii și prietenii voștri de la Uvertura Mall, am decis că este momentul să producem o schimbare și în această ordine de idei am contactat Centrul de Transfuzii Botoșani pentru a organiza o donare colectivă de sânge. Am stabilit detaliile, am stabilit locația și modul de funcționare, am pregătit tot ce... citeste mai mult

acum 9 min. in Locale, Vizualizari: 8 , Sursa: Botosaneanul in