Basescu, despre sentinta in cazul Udrea: Am primit-o cu mare parere de rau; cred ca are calea revizuirii Presedintele PMP Traian Basescu a declarat, luni, ca a primit condamnarea Elenei Udrea in dosarul "Gala Bute" cu foarte mare parere de...

9am, 7 Iunie 2018