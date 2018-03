Utilizatorii Facebook - despagubiti cu 17.500 Dolari in urma scandalului cu Cambridge Analytics Cea mai mare platforma de socializare din lume, detinuta de Mark Zuckerberg, a suferit enorme pierderi ale capitalului financiar, dar si de imagine si incredere, in urma scandalului cu Cambridge Analytics. Datele a 50 de milioane de utilizatori Facebook au fost furate de Cambridge Analytics si folosite in alegerile prezidentiale din SUA, in favoarea lui Donald Trump. Potrivit specialistilor, acesti oameni au dreptul la despagubiri materiale.

