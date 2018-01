Utilizatorii de iPhone vor putea alege intre rularea in conditiile initiale si incetinirea pentru siguranta Cel mai recent update de iOS va permite utilizatorilor sa isi aleaga daca dispozitivul ruleaza mai incet sau daca merge in parametri originali. Foto: Pexels.com Business Anuntul a fost facut de seful Apple, Tim Cook.

Sistemul de operare le va oferi utilizatorilor posibilitatea de a vedea starea reala a bateriei si de a decide daca telefonul va rula la potential maxim sau daca va fi incetinit automat.

