Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana in primele 11 luni ale acestui an s-au cifrat la 12.349.743 unitati, in scadere cu 5,7% fata de 13.090.111 unitati raportate in perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Asociatiei...

Capitalul, 16 Decembrie 2010