Juniorii U17 au pierdut în deplasare la Pitești, acolo unde FC Star Sport s-a impus cu scorul de 2-0, rezultat stabilit încă din prima repriză. Meciul a contat pentru etapa a IX-a din Liga Elitelor U17. „Nu am făcut un joc bun astăzi, nu am avut luciditate, deși în unele momente păream să dominăm partida. Am luat ambele goluri în prima repriză, din faze fixe. Nu am fost foarte periculoși și nu am reușit să întoarcem rezultatul” a declarat Sandu Gaica pentru uta-arad.ro, după cel de-al doilea eșec stagional. Celălalt s-a înregistrat la Cluj,... citeste mai mult