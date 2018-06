A fost victorie și sâmbătă pentru băieții lui Dinu Donca și Radu Mărginean în ultimul meci al turneului semifinal rezervat junio­rilor U15. UTA a învins cu 2-0 pe Juniorul Suceava, gazda turneului în care arădenii le-au mai bătut cu

3-1 pe Kinder Sîngeorgiu de Mureș și 4-0 pe CFR Cluj.

Golurile „roș-albilor” au fost înscrise de Mercioiu, revenit în echipă după suspendarea primită după meciul cu ASU Poli, cel care a decis calificarea arădenilor la turneul de la Suceava în urmă cu două săptămâni. „A fost un meci de luptă, ne mulțumeam și cu egalul, dar nu am așteptat, nu am dorit să ajungem acolo. Am profitat, știam că echipa care va comite prima greșeală va pierde. Am stat foarte bine... citeste mai mult

