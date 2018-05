USR solicita audierea sefei TVR in urma dezvaluirilor jurnalistului Dragos Patraru Uniunea Salvati Romania solicita audierea in Parlament a directorului Televiziunii Romane, in urma dezvaluirilor jurnalistului Dragos Patraru, se arata intr-un comunicat.

