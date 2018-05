USR: PSD si ALDE ne pun in pericol fondurile europene din dorinta de a scapa de Justitie "Romania ar putea pierde miliarde de euro, fonduri europene, in exercitiul financiar 2021-2027, in cazul in care actuala guvernare PSD-ALDE ne indeparteaza de principiile fundamentale ale Uniunii Europene", sustine USR intr-un comunicat.

Mai multe despre PSD, justitie, ALDE, usr Politica citeste mai mult

azi, 00:37 in Politica, Vizualizari: 35 , Sursa: 9am in