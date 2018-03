USR, partidul unui singur slogan?

Una dintre formaţiunile politice apărute în ultimul deceniu în care s-a pus foarte multă speranţă este USR. Provenit dintr-o asociaţie civică, partidul fondat de Nicuşor Dan părea a fi exact ceea ce lipsea de pe scena politică: un partid al tinerilor, al intelectualilor, cu idei de dreapta, cu o puternică tentă anti-sistem.

Noul partid a intrat în Parlament cu un scor bun, fiind ca pondere a treia forţă politică.

La mai bine de un an de la alegeri, an în care au fost evenimente suficient de multe pentru a se afirma, USR nu a reuşit să-şi definească orientarea doctrinară, nu are o ideologie şi mai ales nu a scos la iveală nicio mare personalitate, care să...