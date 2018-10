USR, directive pentru Iohannis privind remanierea

Dan Barna a anunțat că i-a propus președintelui Iohannis să nu accepte alt ministru al Justiției care nu-și asumă recomandările Comisiei de la Veneția.

”I-am solicitat președintelui să nu accepte un ministru al Justiției care nu-și asumă să implementeze recomandările Comisiei de la Veneția. Am vorbit și despre referendumul pe justiție și am decis că susținerea președintelui pentru inițiativa pentru penali ar putea să fie o direcție care să îndrume societatea pe această temă. Am vorbit despre eventuala înaintare în grad a lui Parachiv și i-am spus că până nu avem o... citeste mai mult

