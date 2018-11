Uniunea Salvaţi România, filiala Constanţa, a organizat o conferintă de presă, joi, 1 octombrie, unde prezenţi au fost deputatul Stelian Ion şi preşedintele USR Remus Negoi.

Printre punctele dezbătute azi se numără rapoartele de activitate ale parlamentarilor de Constanţa din partea USR.

"Am semnat 72 de proiecte de lege. Ca amendamente am depus la foarte multe legi. E aproape imposibil să tii o evidenţă. Ca intrebări şi interpelări, mi s-a părut că obţin info mult mai repede prin legea 544 pe 2001.

referitor la declaraţii politice, am colegi care apelează foarte des. de multe ori sunt formale, sunt făcute pentru a justifica o activitate parlamentară. În ce mă priveşte mi-am... citeste mai mult