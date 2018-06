„Declaraţia ministrului Şova este o declaraţie halucinantă, venind din partea unui ministru al Transporturilor, care ar trebui să fie exact forţa care împinge proiectele de infrastructură şi de autostrăzi înainte. Avem un veritabil ministru anti-autostrăzi. (...) În celelalte proiecte nu a mişcat nimic, de când a venit am avut doar o serie de declaraţii băşcălioase. (...) Pentru PSD e ok să n-avem autostrăzi pentru că rămân salariile mici. Noi solicităm demisia, dar pentru că mă îndoiesc că are onoarea de a face acest gest, îi cerem demiterea. Au fost trei miniştri... citeste mai mult